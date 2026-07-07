Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 июля: 10 438,5898 руб/1 г золота и 156,0600/1 г серебра

ЦБ РФ с 7 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 438,5898 руб.

1 грамм серебра - 156,0600 руб.

1 грамм платины - 4 133,4199 руб.

1 грамм палладия - 3 200,8999 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 186,2599 р. (1,82%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,9800 р. (5,39%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 117,2301 р. (2,92%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 84,1400 р. (2,70%) .

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