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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 июля: 10 438,5898 руб/1 г золота и 156,0600/1 г серебра

ЦБ РФ с 7 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 10 438,5898 руб.
  • 1 грамм серебра - 156,0600 руб.
  • 1 грамм платины - 4 133,4199 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 200,8999 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 186,2599 р. (1,82%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,9800 р. (5,39%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 117,2301 р. (2,92%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 84,1400 р. (2,70%).
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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