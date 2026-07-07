Массированная ракетная атака ВСУ по Белгороду: повреждения и пострадавшие

Белгород и Белгородский округ подверглись массированной ракетной атаке со стороны Вооружённых сил Украины в ночь на 7 июля, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Большинство снарядов удалось перехватить, передаёт РБК.

В результате атаки в Белгороде загорелся один из объектов, пожарные продолжают ликвидацию возгорания. Также повреждена энергетическая инфраструктура, что вызвало перебои с электроснабжением и водоснабжением в некоторых районах города и муниципалитетах региона.

«По предварительным данным, жертв нет, но трое человек пострадали в селе Беловское, им оказывается медицинская помощь», — написал Шуваев в своём Telegram-канале.

Мэр Белгорода Валентин Демидов подтвердил повреждения инфраструктуры и перебои с коммуникациями, отметив при этом, что в самом городе пострадавших нет.

В ночь на 7 июля в Белгородской области дважды объявлялся режим ракетной опасности, который затем отменяли.

Кроме того, в Московской области также объявлена ракетная опасность. Региональная служба предупреждения ЧС предупредила о возможных перебоях в мобильном интернете. В аэропортах Домодедово и Внуково введён режим полётов по согласованию. Также в регионе объявлена беспилотная опасность.