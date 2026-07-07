Стубб: НАТО поддерживает удары Украины по территории России

Президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью Financial Times, что НАТО поддерживает удары Украины по территории России, сообщает РБК.

По его мнению, такие действия могут подтолкнуть Москву «вернуться за стол переговоров». Стубб отметил, что несмотря на риск эскалации ядерного конфликта, кампания Украины по ударам по российской территории «изменила стратегическое мышление США и укрепила позиции Киева в переговорном процессе».

В то же время в Кремле неоднократно заявляли о готовности к переговорам.