Рекорд вопреки всему: как банки выдали ипотеки на 2,2 триллиона за полгода при заградительных ставках

Российский ипотечный рынок демонстрирует уверенное восстановление. По итогам первого полугодия 2026 года банки выдали кредитов на 2,2 трлн рублей, что на 48% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на аналитику госкорпорации Дом.РФ.

Всего за январь — июнь было предоставлено почти 500 тысяч займов (+46%). Июнь стал пиковым месяцем: выдано 107 000 кредитов на сумму 488 млрд руб. — это максимум с начала года. В июне прирост к маю составил 49% в денежном выражении и 43% в количественном.

«Основной импульс пришелся на семейную ипотеку. На фоне обсуждения возможных изменений условий программы с 1 июля, в последние две недели июня число одобренных заявок выросло почти в два раза, а выдачи на неделе с 22 по 28 июня — в 2,3 раза относительно среднего уровня мая», — говорится в сообщении Дом.РФ.

При этом рыночная ипотека перестает быть аутсайдером. Банки выдали по стандартным программам около 60 000 кредитов на 199 млрд руб.

Ранее эксперты уже отмечали смену парадигмы: спрос начал восстанавливаться именно благодаря снижению ключевой ставки ЦБ. Средневзвешенная ставка в топ-20 банках упала с шокирующих 26,5–26,7% (май 2025) до комфортных 18,75–19,11% сейчас. Доля рыночной ипотеки выросла с ничтожных 15% до внушительных 40%.

Аналитики прогнозируют, что к концу 2026 года объем рынка достигнет 5 трлн рублей. Ожидается паритет: доля рыночных программ составит 40% против 60% у льготных. Рыночная ипотека становится главным фактором стабилизации сектора после перегрева «Семейной ипотеки».