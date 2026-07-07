S7 готовится закупить рекордную партию из 100 самолетов Ту-214 для замены иностранного флота.

Авиакомпания S7 Airlines планирует масштабное обновление парка за счет отечественной техники. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов подтвердил, что перевозчик намерен приобрести от 70 до 100 импортозамещенных среднемагистральных лайнеров Ту-214, передаёт газета "Ведомости".

«Переговоры с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в "Ростех") уже ведутся. Сейчас определяются условия поставки, лизинга и многие другие коммерческие вопросы», — заявил министр в интервью информационному агентству «Вести».

Напомним, о начале поставок данной модели глава ОАК Вадим Бадеха официально объявил 1 июня. Ранее, в феврале, газета «Ведомости» сообщала о готовящемся контракте на поставку до 100 воздушных судов, который может быть реализован начиная с 2029 года. Изначально самолеты будут поставляться в версии с трехчленным экипажем (включая бортинженера), однако в дальнейшем предусмотрен переход на современный двухчленный состав пилотов.

Ту-214 рассчитан на 210 пассажиров и относится к семейству среднемагистральных самолетов Ту-204/214, разработанных КБ «Туполев». Производство модификации Ту-214 ведется на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова с 1996 года; всего было собрано около 90 машин. На данный момент единственным коммерческим эксплуатантом этих судов является авиакомпания Red Wings, парк которой насчитывает три таких борта.