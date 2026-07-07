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Обвал ускоряется: Индекс МосБиржи пробил уровень 2200

Падение российского фондового рынка перешло в затяжную фазу. Идет пятый месяц непрерывного снижения Индекса МосБиржи, который сегодня обновил годовой минимум, пробив психологическую отметку в 2200 пунктов. По итогам основной сессии индикатор закрылся на уровне 2193,81 пункта (-2,19%).

На месячном графике бенчмарк вплотную приблизился к долгосрочной восходящей трендовой линии, тянущейся с кризисного 2008 года. В случае её потери поддержкой выступит широкий блок минимумов 2022 года — зона 1682–1955 пунктов.

Техническая картина противоречива. отмечают аналитики БКС Мир инвестиций. На недельном графике осциллятор RSI сигнализирует о сильной перепроданности, что часто предвещает отскок. На дневном таймфрейме наблюдается «бычья дивергенция» — замедление падения при новых минимумах цены. Однако для смены настроений покупателям необходимо возвращать уровни 2200 / 2222 / 2250 пунктов.

Главным тяжеловесом, утягивающим индекс на дно, остается Газпром (вес 9,36%). Бумага пришла к минимумам 2008 года, но покупательского ажиотажа нет — судя по всему, в стакане присутствует крупный продавец. Дополнительным триггером стали новости об атаке на Омский НПЗ («Газпром нефть») после недавней приостановки работы МНПЗ. Также сегодня бумаги просели из-за дивидендной отсечки.

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"Настроение инвесторов депрессивное. Риторика Дональда Трампа о скором мире больше не работает как драйвер роста — рынку нужна конкретика. Фактором давления выступает и крепкий рубль: пара CNY/RUB теряет сегодня 2,68%, хотя за месяц юань подорожал более чем на 10%", – резюмируют эксперты.

Внешние факторы также давят. Нефть Brent опустилась к $70, но рынок акций игнорирует сырьевой фактор — он падал и при нефти по $100. Хуже широкого рынка выглядят энергетики (Интер РАО, Юнипро) и финсектор (ВТБ теряет более 10%).

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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