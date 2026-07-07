«Инвестиционная пауза» заканчивается: что премьер-министр пообещал промышленности на «Иннопроме-2026»

На фоне ограниченного бюджета и слабого экономического роста правительство переходит к точечной настройке мер поддержки реального сектора. На пленарной сессии открывшейся в Екатеринбурге выставки «Иннопром-2026» премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал ряд инициатив, касающихся промышленной ипотеки, компенсации затрат инвесторов при переходе на отечественный софт и расширения СЗПК сообщает "Коммерсант".
Властям приходится действовать в условиях макроэкономического замедления. Темпы прироста обрабатывающей промышленности снижаются: если в 2025 году сектор вырос на 3,6%, то прогноз на текущий год — всего 1%.
«Меры поддержки надо настраивать на весь технологический контур — с жесткой увязкой с показателями выпуска продукции и загрузки мощностей», — заявил Михаил Мишустин.
Премьер признал наличие барьеров (технических, финансовых, регуляторных) и призвал устранять их без «долгих бюрократических процедур», опираясь на обратную связь от бизнеса.
Ожидания властей связаны с запуском нового инвестиционного цикла не позднее 2027 года, который должен сменить нынешнюю «инвестиционную паузу» (Минэкономики ждет снижения капвложений на 1,5% по итогам этого года). Надежду чиновникам дают масштабы прошлых вложений: за последние пять лет в основной капитал вложено около 24 трлн руб., причем почти треть этой суммы пришлась только на прошлый год.
Конкретные меры поддержки:
- Промышленная ипотека: Дополнительно выделено 3 млрд руб. из резервного фонда. Программа работает с 2022 года, уже выдано более 1,1 тыс. кредитов на сумму свыше 116 млрд руб. Это помогло сохранить производственные площадки после ухода зарубежных компаний.
- СЗПК для муниципалитетов: Принятое 15 июня постановление позволяет городам напрямую возмещать инвесторам до 50% затрат на обеспечивающую инфраструктуру и до 100% — на сопутствующую (через субсидии или налоговые вычеты).
- Цифровизация: Предприятия смогут компенсировать до 50% затрат на закупку и внедрение российского ПО для ускорения импортозамещения.