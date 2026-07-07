Губернатор Вологодской области сам стал жертвой топливного кризиса

Служебный автомобиль губернатора Вологодской области Георгия Филимонова заглох на скоростном обходе Вологды — закончилось топливо. Главе региона пришлось пересесть в попутную машину, которой оказался экипаж ГИБДД. Об этом чиновник рассказал в своем Telegram-канале.

«Все мы плывем в одной лодке и решаем существующие проблемы и многочисленные задачи, которые перед нами стоят для развития региона», — прокомментировал ситуацию Георгий Филимонов, поблагодарив сотрудников полиции за помощь.

Господин Филимонов подчеркнул, что весь день находился на связи с руководством крупных нефтяных компаний («ЛУКОЙЛ», «Газпромнефть», «Татнефть»), контролирующих до 90% АЗС в регионе.

«Прорабатываем возможность увеличения отпуска и отгрузки с нефтебаз в ежесуточном режиме», — уточнил губернатор.

Напомним, в Вологодской области с конца июня действуют жесткие ограничения: не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля на одну машину. Заправка в канистры запрещена. Георгий Филимонов объяснил коллапс тем, что физические объемы поставок топлива остались прежними, а спрос со стороны населения вырос почти вдвое, создав искусственный дефицит.