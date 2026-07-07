Конец эпохи гаражных IPO: ЦБ поднимает ценник для выхода на биржу до 3 миллиардов рублей

Банк России намерен кардинально изменить правила игры на фондовом рынке, повысив планку входа для компаний. Регулятор планирует установить минимальный объем первичного размещения (IPO) в 3 млрд рублей для попадания во второй котировальный список биржи, сообщает "Коммерсант".
«Установление лимитов будет способствовать формированию ликвидности и рыночному ценообразованию», — заявила директор департамента корпоративных отношений ЦБ Екатерина Абашеева.
Сейчас порог для второго уровня листинга составляет 2 млрд руб. Изменения могут вступить в силу уже с 2027 года. По данным регулятора, с 2022 года почти в половине из трех десятков IPO объем привлечения был меньше 3 млрд руб., а у четверти эмитентов он находился в диапазоне от 2 до 3 млрд руб.
Повышение порога должно очистить рынок от некачественных активов.
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«Рынок не должен быть наводнен сотнями компаний, которым вообще не место на публичных торгах. На него должно выйти ограниченное число более зрелых бизнесов», — считает директор ИК «Велес Капитал» Валентина Савенкова. «При малом объеме наблюдается недостаток ликвидности, что приводит к резким движениям котировок и повышает риск манипулирования», — добавляет управляющий директор «Ренессанс Капитала» Дмитрий Александров.
Однако удар придется по розничным инвесторам. Эмитенты стремятся во второй уровень листинга именно ради доступа к «физикам». Для бумаг вне котировальных списков требуется обязательное тестирование неквалифицированных инвесторов.
«Классическое IPO станет прерогативой крупного бизнеса», — полагает аналитик ИК «Цифра брокер» Егор Зиновьев.
Также ЦБ планирует привязать долю акций в свободном обращении (free-float) к размеру капитала. Для эмитентов с капиталом до 30 млрд руб. минимальный free-float составит 10%.