Конец эпохи гаражных IPO: ЦБ поднимает ценник для выхода на биржу до 3 миллиардов рублей

Банк России намерен кардинально изменить правила игры на фондовом рынке, повысив планку входа для компаний. Регулятор планирует установить минимальный объем первичного размещения (IPO) в 3 млрд рублей для попадания во второй котировальный список биржи, сообщает "Коммерсант".

«Установление лимитов будет способствовать формированию ликвидности и рыночному ценообразованию», — заявила директор департамента корпоративных отношений ЦБ Екатерина Абашеева.

Сейчас порог для второго уровня листинга составляет 2 млрд руб. Изменения могут вступить в силу уже с 2027 года. По данным регулятора, с 2022 года почти в половине из трех десятков IPO объем привлечения был меньше 3 млрд руб., а у четверти эмитентов он находился в диапазоне от 2 до 3 млрд руб.

Повышение порога должно очистить рынок от некачественных активов.

«Рынок не должен быть наводнен сотнями компаний, которым вообще не место на публичных торгах. На него должно выйти ограниченное число более зрелых бизнесов», — считает директор ИК «Велес Капитал» Валентина Савенкова. «При малом объеме наблюдается недостаток ликвидности, что приводит к резким движениям котировок и повышает риск манипулирования», — добавляет управляющий директор «Ренессанс Капитала» Дмитрий Александров.

Однако удар придется по розничным инвесторам. Эмитенты стремятся во второй уровень листинга именно ради доступа к «физикам». Для бумаг вне котировальных списков требуется обязательное тестирование неквалифицированных инвесторов.

«Классическое IPO станет прерогативой крупного бизнеса», — полагает аналитик ИК «Цифра брокер» Егор Зиновьев.

Также ЦБ планирует привязать долю акций в свободном обращении (free-float) к размеру капитала. Для эмитентов с капиталом до 30 млрд руб. минимальный free-float составит 10%.