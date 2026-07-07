«Курица раздора»: почему дешевое мясо птицы становится роскошью и кто выживет на рынке

Птицеводческая отрасль России переживает масштабную консолидацию. По данным сервиса «Контур.Фокус», к началу июня 2026 года количество сельхозпредприятий в птицеводстве сократилось почти на 3%, до 4,57 тыс. компаний. Число юрлиц уменьшилось на 2,41%, а индивидуальных предпринимателей — почти на 3%. С 2022 года общее число игроков отрасли снизилось более чем на 9%, сообщает "Коммерсант".

Эксперты связывают это с укрупнением бизнеса и массовыми закрытиями убыточных предприятий.

«Текущее сокращение вызвано как консолидацией, так и участившимися закрытиями из-за убытков», — поясняет партнер консалтинговой компании Neo Альбина Корягина.

Альберт Давлеев, президент Agrifood Strategies, указывает на реструктуризацию и рост налоговой нагрузки. Крупнейшие игроки (ГАП «Ресурс», «Черкизово») уже контролируют около 30% рынка бройлеров.

«Для самих компаний масштабирование — наиболее жизнеспособная стратегия», — отмечают в AD Libitum.

При этом рентабельность производства стремительно падает. По оценке Корягиной, доходность производителей яиц рухнула с пиковых 54% (I квартал 2024 г.) до 5% (конец 2025 г.). В сегменте охлажденного мяса прибыль упала с 12% до 6%, а замороженное мясо балансирует на грани 1–2%. Дополнительным бременем стала высокая ключевая ставка ЦБ, удорожавшая оборотные кредиты на зерно и ветпрепараты, а также вспышки гриппа птиц, потребовавшие внедрения дорогостоящей биобезопасности.

На фоне этого оптовые цены для сетей остаются ниже себестоимости.

«Отпускные цены установились примерно на 30% ниже себестоимости. Около 80% крупных и средних производителей получили убытки. Чистая прибыль фабрик рухнула вдвое — с 30 млрд до 15,7 млрд руб., а кредиторская задолженность выросла на 23%», — говорит представитель птицефабрик «Чикская» и «Челябинская».

В результате страдает потребитель: к 27-й неделе 2026 года цена тушки бройлера подскочила на 25% год к году, отдельные части туши подорожали на 14–35%.