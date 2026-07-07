Средняя зарплата в России за десять лет выросла до 109 тыс. рублей: главное к утру

К текущему утру стало известно, глава МЧС заявил о трехмесячном запасе топлива в системе ведомства, в Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за топливного кризиса, Петербургская биржа ограничила рост цен на белорусское топливо. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Биржевые ограничения на топливо

Петербургская биржа с 6 июля ввела ограничение на шаг повышения цены при торгах бензином и дизельным топливом белорусского производства, установив максимальный рост на уровне 0,01%. Это решение принято на фоне резкого увеличения объёмов продаж: в июне реализация белорусского бензина достигла 90,9 тыс. тонн против 25,2 тыс. годом ранее, а дизельного топлива — 62,1 тыс. тонн против 17,34 тыс. Об этом пишет бизнес-издание РБК.

Режим повышенной готовности в Новосибирске

Власти Новосибирской области объявили режим повышенной готовности на фоне обострения ситуации с топливообеспечением, передает РБК. Решение принято региональной комиссией по чрезвычайным ситуациям, одновременно введены жёсткие лимиты отпуска топлива на одну транзакцию — не более 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива.

Топливо для МЧС

МЧС располагает запасами топлива минимум на три месяца вперед, сообщил глава МЧС России Александр Куренков. По его словам, созданные резервы позволяют ведомству функционировать в любой ситуации вне зависимости от рыночной конъюнктуры. «В системе МЧС созданы запасы топлива, что дает возможность функционировать в любой ситуации, независимо от ситуации на рынке. Минимум трехмесячные запасы у нас созданы, и они продолжают пополняться», — сказал Куренков, отвечая на соответствующий вопрос «Интерфакса».

Биткоин оттолкнулся от дна

На протяжении прошлой недели Биткоин формировала восходящий импульс. В начале недели котировки находились под давлением и обновили июньские минимумы, однако затем перешли к плавному восстановлению. Техническая картина выглядит обнадеживающе: состоялся отскок от долгосрочной восходящей трендовой линии, берущей начало в конце декабря 2022 года.

Средняя зарплата выросла в три раза

Средняя заработная плата в России за десять лет увеличилась более чем на 72 тысячи рублей, следует из данных Росстата, изученных ТАСС. В апреле 2026 года этот показатель составил 109 052 рубля, тогда как в апреле 2016 года он равнялся 36 497 рублям. Самая высокая средняя зарплата в апреле 2026 года зафиксирована на Чукотке, в Ямало-Ненецком АО, Магаданской области, Москве и Ненецком АО.

Старый-новый министр

Министр имущественных отношений Иркутской области назначен с 6 июля 2026 года. Соответствующий указ подписал губернатор Игорь Кобзев. Должность занял Антон Протасов, для которого это возвращение в родную гавань — он уже возглавлял ведомство более десяти лет назад.