«Все мы в одной лодке». Цены на бензин и наличие в Иркутске на сегодня, 7 июля

Ситуация с топливом в Иркутской области стабилизировалась с пятницы, 3 июля, однако участники рынка находятся в тревожном ожидании. Все помнят заявления независимых сетей о том, что текущих запасов хватит всего на 7–10 дней. Что произойдет дальше, когда этот резерв иссякнет, пока непонятно. Логистический коллапс неизбежно бьет по смежным отраслям. Автодилеры фиксируют взрывной рост спроса на гибриды и электромобили. Причем подъем интереса к «зеленому» транспорту начался даже раньше, чем развернулся полномасштабный топливный кризис. На фоне сибирского кризиса курьезные новости приходят из Вологодской области. Там губернатор сам стал жертвой топливного кризиса. Служебный автомобиль Георгия Филимонова заглох на скоростном обходе Вологды — закончилось топливо. Главе региона пришлось пересесть в попутную машину ГИБДД. «Все мы плывем в одной лодке», — философски прокомментировал произошедшее губернатор.

СИА публикует актуальную карту цен и наличия топлива в Иркутске на 7 июля.

На заправках «КрайсНефть»

АИ-92 — 77 рублей 80 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-95 — 81 рубль 40 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-98 — 121 рубль (цены не изменились за сутки)

Дт — 99 рублей 90 копеек (цены не изменились за сутки)

Сеть приняла решение о приостановке продажи бензина АИ‑92 и АИ‑95 физическим лицам на станции по адресу Трактовая, 16. С 5 июля открывается новая станция для продажи бензина физическим лицам по адресу улица Ширямова, 22А. Ближайшими АЗС с продажей АИ‑92 и АИ‑95 от закрытой станции остаются заправка в поселке Мамоны и АЗС №31 на улице Челябинской в Иркутске. На АЗС продается бензин АИ-92 и АИ-95 физическим лицам в объеме 30 литров на один автомобиль.

На заправках БРК

АИ-92 — 73 рубля 50 копеек (+2 рубля 70 копеек за сутки)

АИ-95 — 77 рублей 30 копеек (+3 рубля за сутки)

АИ-100 — 115 рублей (+4 рубля 50 копеек за сутки)

Дт — 91 рубль 50 копеек (+3 рубля 50 копеек за сутки)

Компания возобновила продажу топлива для физических лиц по всей Иркутской области. При этом некоторые АЗС работают только для юридических лиц.

На заправках ОМНИ

АИ-92 — 75 рублей 70 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-95 — 79 рублей 80 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-100 — 116 рублей (цены не изменились за сутки)

Дт — 93 рубля 50 копеек (цены не изменились за сутки)

Продажи физическим лицам пока не возобновлены. Отпуск топлива осуществляется только по топливным картам.

На заправках «Роснефть»

АИ-92 — 65 рубля 20 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-95 — 68 рублей 80 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-100 — 95 рубля 5 копеек (цены не изменились за сутки)

Дт — 85,20 рублей (цены не изменились за сутки)

На АЗС сети есть бензин и дизель для физлиц. Уточнять наличие конкретного вида топлива нужно самостоятельно при въезде на станцию. Визиты рекомендуют планировать с небольшим запасом времени. На горячей линии заявили, что запасы топлива стабильны, лимиты вводятся ситуативно и имеют локальный характер.

На заправках «Газпромнефть»

АИ-92 — 74 рубля 28 копеек (+58 копеек за сутки)

АИ-95 — 78 рублей 13 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-98 — 119,5 рублей (цены не изменились за сутки)

Дт — 98,61 рубль (-5 копеек за сутки)

Бензин на АЗС по-прежнему отсутствует. Приобрести можно только дизель до 80 литров в день.

Напомним, 3 июля губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал изменения в указ о режиме повышенной готовности. Теперь жители отдалённых территорий смогут заливать бензин в канистры при наличии подтверждающих документов от местных властей. Это же правило распространяется на предприятия пищевой промышленности, аварийные службы и сельхозорганизации, которым необходимо поддерживать работу техники вдали от городов. С 28 июня в Иркутской области из-за проблем с топливом введён режим повышенной готовности, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации.