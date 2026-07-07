ФАС возбудила дела против топливных компаний в трёх регионах России

Территориальные управления Федеральной антимонопольной службы применили меры реагирования к участникам рынка нефтепродуктов в Московской, Саратовской и Оренбургской областях. В каждом из случаев антимонопольные органы выявили признаки нарушения законодательства в действиях независимых сетей АЗС и оптовых поставщиков топлива.

Московское областное УФАС возбудило дело в отношении шести компаний, включая ООО «АИСТ», «Топливный синдикат» и «Витаойл», которые одновременно повысили розничные цены на бензин и дизельное топливо. Саратовское УФАС выдало предупреждение ООО «Алькорр» (сеть «Торэко») из-за изменения цен на АИ-92 и АИ-95, а Оренбургское УФАС возбудило дело по признакам соглашения о поддержании цен при мелкооптовой реализации дизтоплива.

Саратовской компании предписано устранить нарушения до 31 июля. По данным 2025 года, ООО «Алькорр» вместе с двумя другими хозяйствующими субъектами занимало коллективное доминирующее положение на рынке розничной реализации бензинов в Энгельсском районе.

Напомним, что ситуация с топливом в Иркутской области стабилизировалась с пятницы, 3 июля, однако участники рынка находятся в тревожном ожидании. Все помнят заявления независимых сетей о том, что текущих запасов хватит всего на 7–10 дней. Что произойдет дальше, когда этот резерв иссякнет, пока непонятно. Логистический коллапс неизбежно бьет по смежным отраслям. Автодилеры фиксируют взрывной рост спроса на гибриды и электромобили. Причем подъем интереса к «зеленому» транспорту начался даже раньше, чем развернулся полномасштабный топливный кризис. На фоне сибирского кризиса курьезные новости приходят из Вологодской области. Там губернатор сам стал жертвой топливного кризиса. Служебный автомобиль Георгия Филимонова заглох на скоростном обходе Вологды — закончилось топливо. Главе региона пришлось пересесть в попутную машину ГИБДД. «Все мы плывем в одной лодке», — философски прокомментировал произошедшее губернатор.