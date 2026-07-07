Украинские БПЛА атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил об атаке украинских беспилотников на Омский нефтеперерабатывающий завод. Силами ПВО Минобороны России уничтожена большая часть летевших БПЛА, однако нескольким аппаратам удалось достичь северного промышленного узла Омска.

«Вражеские БПЛА атаковали ОНПЗ. ПВО Минобороны России уничтожили большую часть, летевших беспилотников. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. На месте инцидента работают оперативные службы», – пишет Хоценко в своем Telegram-канале.

О последствиях атаки для завода не сообщается.

Напомним, что Омский нефтеперерабатывающий завод — одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в России, входит в состав «Газпром нефти». Предприятие поставляет топливо всем регионам страны.