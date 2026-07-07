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ИЭСК провела экскурсии для более 230 учащихся

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Иркутская электросетевая компания организовала серию экскурсий на свои объекты для учащихся энергетического колледжа и Иркутского Политеха, которые уже решили связать свою жизнь с энергетикой. На подстанциях «Восточная», «Цесовская» и «Покровская» инженеры и мастера провели для гостей инструктажи по технике безопасности и показали работу трансформаторов, распределительных устройств и систем релейной защиты.

Заместитель генерального директора — главный инженер ИЭСК Александр Хромцов отметил: «Такие экскурсии помогают школьникам больше узнать об энергетике и заинтересовать их нашей профессией, студентам технических средних и высших учебных заведений — определиться с выбором направления своей дальнейшей карьеры, а для компании это способ привлечь молодых талантливых сотрудников. Мы видим живой интерес со стороны ребят. Именно такие увлеченные юноши и девушки завтра придут нам на смену, чтобы обеспечивать надежное электроснабжение региона. Наша задача — показать им, что энергетика сегодня — это высокотехнологичная, престижная и очень перспективная сфера».

Мероприятие стало частью ежегодной программы ИЭСК по профориентации. В ближайших планах компании — практика студентов в производственных подразделениях и осенний цикл экскурсий для учащихся, которые ещё не видели энергетику изнутри.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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