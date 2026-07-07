Сотрудники ИНК приняли участие в экоакции по уборке берега реки Лены в Усть-Куте

Иркутская Нефтяная Компания (ИНК) совместно с сотрудниками Иркутского завода полимеров дали старт всероссийской экологической акции «Синяя лента России», организовав уборку берегов реки Лены в Усть-Куте.

В мероприятии, приуроченном ко Дню реки Лены, приняли участие более 200 человек. Сотрудники ИНК, Иркутского завода полимеров, волонтёры МЦ «БАМ», представители молодежных организаций, участники трудового отряда «Чистый город», а также представители местных властей, расчистили береговую линию в микрорайонах Речники и Лена. В результате акции было собрано более 90 мешков мусора.

Инициатива является завершением проекта «Экспедиция: «Северный маршрут», который в этом году был сфокусирован на реке Лене и активном вовлечении общественности в процессы восстановления и сохранения водных объектов. Мероприятие реализуется при финансовой и организационной поддержке ИНК и по инициативе Иркутского областного отделения Всероссийского общества охраны природы.

— По мнению ученых, Лена сегодня – одна из самых чистых рек в России, поэтому мы инициировали старт общероссийского проекта «Синяя лента России». Акция охватит территории от Лены до Амура, от Лены до Невы и Калининградской области, что подчеркивает ее национальный масштаб и важность для экологического благополучия страны, — отметила председатель Иркутского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Вера Шлёнова.

ИНК традиционно уделяет приоритетное внимание вопросам охраны окружающей среды, инвестируя в собственные природоохранные проекты и поддерживая значимые общественные инициативы. Компания реализует комплексную экологическую программу, включающую образовательные мероприятия для школьников и проекты по повышению экологической культуры населения. Ранее в текущем году сотрудники ИНК и ИЗП провели серию экоакций на территориях Мостоотряда, лагеря «Рассвет» и сквера Созидателей в Усть-Куте.