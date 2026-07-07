В Иркутске строят три дома на 402 квартиры для переселения из аварийного жилья

В Иркутске на улице Ярославского возводят три дома с семью блок-секциями на 402 квартиры для переселения граждан из аварийного жилья. Финансирование проекта в размере 2,1 млрд рублей предусмотрено из федерального, областного и местного бюджетов, а готовность объектов в настоящее время достигла 52%.

«Строительные работы мы планируем завершить в конце текущего года, оформление всех необходимых документов и передача ключей гражданам состоятся уже в начале 2027 года. Отмечу, что в шаговой доступности здесь находится самая большая школа города Иркутска, которую открыли в апреле», – сообщил заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Галкин.

В 134 квартиры переедут граждане, чьи дома признаны аварийными до 1 января 2017 года, что позволит практически завершить эту программу в Иркутске. В остальные квартиры заселятся жители из домов, признанных аварийными после этой даты, что станет началом реализации новой программы, в рамках которой до 2028 года необходимо расселить 27,86 тыс. кв. метров (707 квартир), где проживают около 1,85 тыс. человек.