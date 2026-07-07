Бензин привезли — начались драки: Кобзев об открытии АЗС «Роснефти» в Хомутово и угрозах полиции

Ситуация с топливом в Иркутской области начинает стабилизироваться, однако расслабляться рано. Сегодня начала работу АЗС «Роснефть» в Хомутово.

«Это поможет перераспределить поток автомобилистов и разгрузить городские заправки. С сегодняшнего дня мы планируем открыть еще три точки сети ОМНИ», — сообщил губернатор Игорь Кобзев.

По мере того как пик ажиотажа проходит, необходимость в дополнительной помощи отпадает.

«В связи со снижением очередей принято решение отозвать волонтеров с заправок. Разумеется, если возникнет необходимость, они будут готовы вернуться к этой работе», — добавил глава региона.

Однако смягчение кризиса выявило другую проблему — агрессию на дорогах.

«Кроме того, я хочу обратить внимание на поведение некоторых водителей. В поселке Усть-Ордынском произошел вопиющий случай: автомобилист не захотел ждать очереди и начал угрожать насилием прохожим и сотруднику полиции. Дебошира задержали, он уже признал вину. Убежден, что даже в самых сложных ситуациях нам важно быть сплоченными и сохранять спокойствие, а не провоцировать конфликты».

Параллельно власти держат руку на пульсе цен.

«Специалисты ФАС мониторят стоимость топлива, чтобы не допустить необоснованного роста цен и защитить права автомобилистов», — заверил Кобзев. «Сегодня на заседании регионального оперштаба мы сверили часы с независимыми АЗС. Мы продолжаем искать возможности для их бесперебойного обеспечения горючим», — резюмировал губернатор.



В пятницу, 3 июля, независимые АЗС сообщали , что имеющихся запасов топлива хватит на 7-10 дней.

Напомним, 3 июля губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал изменения в указ о режиме повышенной готовности. Теперь жители отдалённых территорий смогут заливать бензин в канистры при наличии подтверждающих документов от местных властей. Это же правило распространяется на предприятия пищевой промышленности, аварийные службы и сельхозорганизации, которым необходимо поддерживать работу техники вдали от городов. С 28 июня в Иркутской области из-за проблем с топливом введён режим повышенной готовности, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации.