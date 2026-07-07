В Москве за два года закрылись почти 470 пекарен

В Москве осталось 2825 пекарен, что на 469 меньше, чем два года назад, когда их число превышало 3200. За последний месяц город потерял ещё 42 точки, а если сравнивать с августом прошлого года, исчезли 142 объекта, сообщает агентство недвижимости AVG Недвижимость.

«Пекарни были одним из самых устойчивых форматов последних лет, потому что работали на ежедневном спросе. Но сейчас ломается сама экономика этого формата. Если раньше маленькая точка могла выживать за счёт потока, то теперь потока уже недостаточно. Следующий этап — укрупнение рынка, когда останутся только сети и сильные игроки, а у обычного человека станет меньше выбора и выше цена», — отметила Анна Гусева.

Она также подчеркнула, что сокращение числа пекарен становится прямым маркером падения устойчивости уличного бизнеса и меняет повседневные привычки горожан.

Причинами закрытия называются рост аренды, сырья, коммунальных платежей и зарплат, а также переток покупателей в супермаркеты, где выпечка стала дешевле. Сокращение идёт не только в Москве: по 16 крупнейшим городам России за десять месяцев число пекарен упало с 11 600 до 10 830.