Число стобалльников ЕГЭ в Иркутской области выросло до 95 человек

В Иркутской области подвели итоги резервных дней сдачи Единого государственного экзамена. Число выпускников, набравших максимальные 100 баллов, увеличилось на 10 человек.

Среди новых рекордсменов — пять нынешних выпускников из Иркутска, Ангарска и Эхирит-Булагатского района (четверо из них отличились по литературе, один — по информатике). Еще пятеро — выпускники прошлых лет, покорившие русский язык, профильную математику, физику и информатику.

Таким образом, по данным регионального Минобразования, общее число стобалльников достигло 95 человек. Пять участников показали феноменальный результат сразу по нескольким предметам: две выпускницы сдали на высший балл экзамены по трём дисциплинам, еще трое — по двум.

«Мы от души поздравляем наших 95 выпускников, которые показали максимум своих знаний. Впереди нас ждет глубокий анализ результатов ГИА, но уже сейчас мы надеемся, что этот успех поможет ребятам поступить на те специальности, где они хотят состояться», — отметил министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

Напомним, резервные дни проходили с 22 по 25 июня. В них участвовали не только прошлогодние выпускники, пропустившие основной период по уважительным причинам, но и студенты колледжей.