Забота о себе без условий: АТБ расширил доступ к сервису «Красота и здоровье»

С 1 июля Азиатско-Тихоокеанский банк обновляет условия сервиса «Красота и здоровье». Теперь премиальные клиенты могут получать 10 000 бонусов от «Фитмост» ежемесячно, которые можно потратить на сотни возможностей для комплексной заботы о себе.

Ранее сервис предоставлялся клиентам премиум-сегмента только при открытии нового вклада или инвестиционного продукта, а максимальная сумма бонусов составляла 8000 в месяц.

По новым правилам услуга доступна всем клиентам с премиальными тарифными планами «Статус Лайт» или «Статус Плюс» при наличии среднемесячных остатков на счетах от 15 млн рублей, а также для клиентов «Прайвет» без ограничений по остаткам.

10 000 бонусов ежемесячно зачисляются на счёт клиента в рамках партнёрского онлайн-сервиса «Фитмост» и действуют 30 дней. Потратить их можно на посещение фитнес-клубов, студий йоги, бассейнов, салонов красоты, спа-комплексов, центров медитации в разных городах России.

Чтобы воспользоваться бонусами, клиенту после получения уведомления от банка об их начислении необходимо авторизоваться в приложении или на сайте «Фитмост», выбрать подходящее занятие или услугу и оформить запись. Оплата происходит автоматически за счёт доступных бонусов.

«Мы постоянно совершенствуем премиальную экосистему АТБ, делая ее более доступной и удобной для наших клиентов. Сервис “Красота и здоровье” является одним из наиболее востребованных. Мы видим, как растет интерес к программам заботы о себе. Улучшая условия программы, мы предоставляем клиентам еще больше возможностей для инвестиций в собственное благополучие», — прокомментировала директор департамента развития премиальных сегментов АТБ Вера Баранова.

Более подробную информацию об условиях сервиса «Красота и здоровье» можно получить на сайте банка, у персонального менеджера, в отделении банка или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).