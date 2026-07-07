Кешбэк до 10% на активный отдых и развлечения: Инго Банк обновил категории июля

Инго Банк обновил список бонусных категорий, доступных в июле пользователям программы лояльности Инго Бонус.

В перечень категорий с повышенным кешбэком вошли: активный отдых, развлечения, детские товары, косметика, автосервисы и платные дороги. На постоянной основе клиенты могут выбирать категорию «На всё» и топ-категорию, которая определяется персонально (это может быть одна из категорий: автозаправки, супермаркеты, маркетплейсы, одежда и обувь, рестораны и кафе, фастфуд или аптеки).

Клиентам с подпиской дополнительно доступна для выбора в июле категория «Такси». Держатели пенсионной ИнгоКарты могут выбрать категорию «Аптеки», которая каждый месяц присутствует в списке бонусных.

«Категории повышенного кешбэка помогут сэкономить в путешествиях, на отдыхе и ежедневных покупках. Тратить накопленные бонусы можно на сертификаты партнёров программы лояльности, среди которых представлены разные компании – от магазинов продуктов, техники и одежды до сервисов доставки, каршеринга и образовательных платформ», – прокомментировала директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Инго Банка Полина Берсенева.

Список бонусных категорий июля доступен в онлайн-сервисах Инго Банка.