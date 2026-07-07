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Водитель предстанет перед судом за гибель туристки на льду Байкала

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Прокуратура Ольхонского района утвердила обвинительное заключение в отношении 42-летнего жителя Хужира, который обвиняется в оказании туристических услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, 28 января 2026 года он организовал перевозку 10 туристов на автомобиле «УАЗ» по льду Байкала, не имея водительского удостоверения и проигнорировав запрещающие знаки.

Как установлено следствием, обвиняемый не обеспечил наличие средств безопасности, совершил наезд на трещину в ледовом покрытии, что привело к опрокидыванию микроавтобуса. В результате 75-летняя туристка получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте, другим пассажирам причинены телесные повреждения.

Мужчина признал свою вину.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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