Водитель предстанет перед судом за гибель туристки на льду Байкала

Прокуратура Ольхонского района утвердила обвинительное заключение в отношении 42-летнего жителя Хужира, который обвиняется в оказании туристических услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, 28 января 2026 года он организовал перевозку 10 туристов на автомобиле «УАЗ» по льду Байкала, не имея водительского удостоверения и проигнорировав запрещающие знаки.

Как установлено следствием, обвиняемый не обеспечил наличие средств безопасности, совершил наезд на трещину в ледовом покрытии, что привело к опрокидыванию микроавтобуса. В результате 75-летняя туристка получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте, другим пассажирам причинены телесные повреждения.

Мужчина признал свою вину.