Инго Банк запускает факторинг для дилеров автомобилей VOLGA

Инго Банк запускает программу факторингового финансирования дилерской сети автомобилей VOLGA. В 2026 году на реализацию программы планируется направить более 100 млрд рублей.

Миссия проекта – поддержать продажи нового российского автомобильного бренда, обеспечить надёжность поставок автомобилей дилерам и повысить доступность финансирования для участников рынка.

Реализация программы выступает драйвером роста дилерской сети VOLGA. Факторинговое финансирование позволяет организовать поставки с отсрочкой платежа, нарастить складские запасы, эффективно управлять оборотным капиталом и расширять объёмы продаж без существенного отвлечения собственных средств. Такое комплексное решение способно укрепить позиции бренда на отечественном автомобильном рынке.

«Факторинг сегодня является одним из наиболее эффективных инструментов финансирования цепочек поставок. Запуск программы для дилерской сети VOLGA позволит обеспечить участников рынка необходимой ликвидностью, ускорить оборачиваемость капитала и создать дополнительные возможности для роста продаж. Накопленная экспертиза Инго Банка позволяет создавать решения с учётом специфики отрасли и интересов всех участников цепочки поставок», – отметил директор департамента факторинга Инго Банка, член правления Ассоциации факторинговых компаний Александр Варенников.

За прошлый год факторинговый портфель банка продемонстрировал позитивную динамику, увеличившись на 11%. По данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), Инго Банк входит в топ-10 по объёмам выплаченного финансирования за 2025 год. Размер факторингового портфеля на 1 января 2026 года составил свыше 30,6 млрд рублей.