Инго Банк запускает факторинг для дилеров автомобилей VOLGA

Инго Банк запускает программу факторингового финансирования дилерской сети автомобилей VOLGA. В 2026 году на реализацию программы планируется направить более 100 млрд рублей.
Миссия проекта – поддержать продажи нового российского автомобильного бренда, обеспечить надёжность поставок автомобилей дилерам и повысить доступность финансирования для участников рынка.
Реализация программы выступает драйвером роста дилерской сети VOLGA. Факторинговое финансирование позволяет организовать поставки с отсрочкой платежа, нарастить складские запасы, эффективно управлять оборотным капиталом и расширять объёмы продаж без существенного отвлечения собственных средств. Такое комплексное решение способно укрепить позиции бренда на отечественном автомобильном рынке.
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«Факторинг сегодня является одним из наиболее эффективных инструментов финансирования цепочек поставок. Запуск программы для дилерской сети VOLGA позволит обеспечить участников рынка необходимой ликвидностью, ускорить оборачиваемость капитала и создать дополнительные возможности для роста продаж. Накопленная экспертиза Инго Банка позволяет создавать решения с учётом специфики отрасли и интересов всех участников цепочки поставок», – отметил директор департамента факторинга Инго Банка, член правления Ассоциации факторинговых компаний Александр Варенников.
За прошлый год факторинговый портфель банка продемонстрировал позитивную динамику, увеличившись на 11%. По данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), Инго Банк входит в топ-10 по объёмам выплаченного финансирования за 2025 год. Размер факторингового портфеля на 1 января 2026 года составил свыше 30,6 млрд рублей.