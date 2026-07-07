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Альфа-Банк повысил ставку по Альфа-Счёту до 14% годовых

Альфа-Банк улучшил условия по накопительному Альфа-Счёту в рублях. С 1 июля 2026 года приветственная ставка с начислением процентов на минимальный остаток составит 14% годовых.

Повышенная ставка действует в течение первых двух календарных месяцев при открытии нового счёта.

Предложение доступно для новых клиентов банка, а также для тех, у кого в течение последних 90 дней отсутствовали положительные остатки на любых Альфа-Счетах.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". erid:2VfnxxQnrEP

/ Сибирское Информационное Агентство /
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