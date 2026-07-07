Альфа-Банк запустил оплату взглядом

Теперь в Альфа-Банке можно оплачивать покупки по биометрии. Сервис уже доступен для всех клиентов банка.

Альфа-Банк первым реализовал оплату по биометрии через универсальный сервис совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК). Это означает, что клиенты банка могут оплачивать покупки не только на терминалах Альфа-Банка, но и на терминалах других банков, поддерживающих сервис.

Оплата взглядом — один из самых быстрых и удобных способов оплаты. Покупка занимает меньше времени, чем оплата картой или по QR-коду. При этом биометрические технологии обеспечивают высокий уровень защиты: такой способ оплаты невозможно подделать или скопировать, а клиенту не нужно носить с собой карту или смартфон.

Для клиентов-физических лиц подключение уже доступно в Альфа-Мобайл на Android и в интернет-банке, также в ближайшее время планируется запуск на IOS. Активировать оплату по биометрии можно в разделе «Карты». Во время покупки достаточно выбрать на терминале «Оплата взглядом» и посмотреть в камеру. Все привычные преимущества сохраняются — за покупки, оплаченные по биометрии, начисляется кэшбэк на тех же условиях, что и при оплате банковской картой.

Юридические лица также могут принимать оплату по биометрии на терминалах Альфа-Банка. Для бизнеса никаких дополнительных затрат не потребуется: операции проходят по стандартным тарифам эквайринга. Банк планирует обеспечить прием оплаты взглядом на 100% своего парка к концу текущего года.

«Мы уверены, что будущее платежей — за сценариями, в которых технология становится незаметной для человека. Оплата по биометрии — именно такой сервис. Мы первыми запустили этот сервис через универсальную платформу НСПК, чтобы наши клиенты могли пользоваться оплатой взглядом максимально широко. При этом они сохраняют все привычные преимущества — включая кэшбэк, а для бизнеса прием таких платежей не требует дополнительных затрат», — отметила Ольга Яшенина, старший вице-президент, директор платежного бизнеса Альфа-Банка.

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