В Сочи при поддержке Альфа-Банка впервые прошел фестиваль для предпринимателей «Атланты Сити»

На Курорте Красная Поляна завершился фестиваль для предпринимателей «Атланты Сити», организованный при поддержке Альфа-Банка. С 22 по 26 июня горный курорт объединил 1700 предпринимателей, представителей 50 бизнес-сообществ и более 100 спикеров. За четыре дня участники посетили свыше 200 часов деловой программы, а победитель питч-баттла получил 1 млн рублей от Фонда немалого бизнеса на продвижение своего дела.

«Атланты Сити» стал пространством для обмена опытом, поиска партнеров и обсуждения новых возможностей для развития бизнеса. Концепция фестиваля объединила образовательную программу и городскую среду со своими символами, традициями и инфраструктурой.

Одним из центральных событий стала деловая программа. Более 100 предпринимателей, инвесторов и экспертов обсудили ключевые вызовы бизнеса, экономические тренды, инвестиции, лидерство и масштабирование компаний. Среди спикеров — Виктор Кузнецов («ВсеИнструменты.ру»), Евгений Демин (Splat), Михаил Кучмент (Hoff), Алексей Губкин (Ginza Project), Нина Зверева и Артем Агабеков, а также эксперты Альфа-Банка.

Еще одной важной темой стали партнерства. Предприниматели разбирали реальные кейсы взаимодействия совладельцев, обсуждали принципы долгосрочного сотрудничества и знакомились с потенциальными партнерами для новых проектов.

Альфа-Банк, титульный партнер фестиваля, провел питч-баттл Фонда немалого бизнеса. Предприниматели представили свои проекты экспертному жюри, а победительницей стала Екатерина Андреевская — соосновательница московского «ЛисаПарка». Она получила грант в размере 1 млн рублей на рекламное продвижение проекта.

Помимо деловой программы участников ждали спортивные активности, творческие форматы и вечерние концерты. Гости встречали закаты в «Сансетошной», участвовали в забегах, квартирниках, панорамном кофе-рейве и других мероприятиях. Хедлайнером музыкальной программы стала Zivert.