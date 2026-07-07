Альфа-Банк запустил подписку «Альфа-Про» для малого бизнеса

«Альфа-Про» — единая подписка для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которая объединяет сервисы для управления бизнесом, автоматизации рутинных задач и снижения операционных рисков. Стоимость подписки составляет 1100 рублей в месяц, а новым пользователям доступен бесплатный пробный период до двух месяцев.

Предприниматели значительную часть рабочего времени тратят на административные задачи, работу с документами, проверки и поиск подрядчиков. Вместо использования отдельных сервисов и подписок «Альфа-Про» предлагает единое решение, в котором собраны инструменты для аналитики, юридической поддержки, проверки контрагентов, мониторинга регуляторных рисков и работы с искусственным интеллектом.

Подписка ориентирована как на начинающих предпринимателей, которым важно сократить расходы на старте, так и на действующий бизнес, для которого актуальны вопросы безопасности, соответствия требованиям законодательства и автоматизации повседневных процессов.

В состав «Альфа-Про» входят ИИ-ассистенты «Нейроофис» для генерации контента, описания товаров, шаблонов документов и маркетинговых идей, сервис для изменения данных в ФНС, инструменты анализа рынка и поиска партнеров, проверка контрагентов и соискателей, мониторинг проверок надзорных органов, контроль рисков блокировки по 115-ФЗ и ФНС, юридическая поддержка, сервис защиты товарного знака и отслеживание штрафов.

«Мы запустили «Альфа-Про», чтобы у предпринимателей стало меньше рутины и больше времени на развитие своего дела. Когда повседневные задачи, проверки и операционные вопросы собраны в одном месте и решаются проще, бизнес получает главное — возможность сосредоточиться на росте, клиентах и новых возможностях. Наша цель — снять лишнюю нагрузку и помочь предпринимателям двигаться быстрее и увереннее», — прокомментировал Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.

Подписка уже доступна клиентам Альфа-Банка для подключения.

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