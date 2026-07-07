Кредитные решения Альфа-Банка отмечены премией Russian Mortgage Award

Сразу два решения Альфа-Банка для предпринимателей получили награды премии Russian Mortgage Award 2026. Бизнес-ипотека признана «Лучшим цифровым продуктом на рынке ипотечного кредитования», а проект «Защита Бизнеса» победил в номинации «Лучший страховой продукт на рынке ипотечного кредитования».

Бизнес-ипотека Альфа-Банка развивается с 2020 года и сегодня позволяет предпринимателям оформить кредит на покупку коммерческой или жилой недвижимости полностью онлайн. Клиентам доступна сумма до 150 млн рублей на срок до 10 лет, возможность оформления без первоначального взноса, индивидуальный график погашения, кредитование по государственным программам, а также покупка объектов на стадии строительства по 214-ФЗ с электронной регистрацией сделки.

Второй лауреат премии — решение по страхованию бизнеса от непредвиденных расходов «Защита Бизнеса», которое помогает предпринимателям защитить имущество и снизить финансовые риски при наступлении страховых случаев.

Обе награды и рекордные продажи этих продуктов Альфа-Банка в 2026 году подтверждают их востребованность у предпринимателей и эффективность цифровых сервисов банка для малого бизнеса.