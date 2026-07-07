«Все что было в наличии – распродано, все, что в пути, – законтрактовано»

Автодилеры фиксируют всплеск спроса на автомобили с гибридной силовой установкой. Наталия Арсентьева, руководитель отдела продаж EXEED Центра Иркут, официального дилера EXEED Exlantix, сообщила нашему изданию, что на фоне дефицита бензина спрос на модели с гибридной силовой установкой в их центре вырос на 300%.

– Все автомобили, которые были наличии в салоне мы распродали еще в конце июня. Перевыполнили план почти в полтора раза. Все авто, которые находятся в пути, уже законтрактованы. К счастью, дистрибьютор быстро отреагировал и активно пополняет склады, так что гибриды EXEED доступны к заказу, – рассказала она.

А вот трафик на бензиновые автомобили на этом фоне сократился. Впрочем, он скорее всего вернется к обычным параметрам, если ситуация с бензином утратит остроту. Но интерес к гибридам и «электричкам», по мнению эксперта, сохранится.

Вместе с тем Наталия подчеркнула, что ажиотажный интерес не привел к росту цен на гибридные модели EXEED. И в обозримом будущем компания-дилер не ожидает их значительного изменения.

Ранее эксперт «Автостата» Сергей Целиков заявлял, что дефицит бензина не привел к буму покупок электрокаров и подзаряжаемых гибридов.

– О повышении спроса мы поймём по факту через 2–3 месяца, но только в том случае, если проблемы с топливом станут затяжными, предположил Сергей Целиков.

Иркутские автодилеры с ним, однако, не согласились. Они сообщили о взрывном росте спроса на "электрички" и гибриды. И предположили, что китайские бренды из топ-5 начнут активнее завозить в Россию свои топовые модели с гибридной установкой.