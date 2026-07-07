Аналитики оценили последствия атаки дронов на Омский НПЗ

Вчера в Омской области была зафиксирована попытка атаки беспилотных летательных аппаратов на критически важный объект инфраструктуры. Губернатор Виталий Хоценко официально подтвердил, что целями БПЛА стал Омский нефтеперерабатывающий завод.

«Вражеские БПЛА атаковали ОНПЗ. Силы ПВО Минобороны России уничтожили большую часть летевших беспилотников», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших и погибших в результате инцидента нет. На месте работают оперативные службы экстренного реагирования. Жителям рекомендовано не приближаться к обломкам сбитых дронов.

Аналитики оценивают ситуацию как серьезный вызов для топливной безопасности.

«Ситуация с Омским НПЗ показывает риск уязвимости объектов даже на расстоянии более 2500 км от границ. Установленная мощность завода — 22 млн тонн нефти в год (8% общероссийской переработки). Объект относительно новый — введен в эксплуатацию осенью 2023 года», — отмечают аналитики БКС Мир инвестиций.

Эксперты прогнозируют временное снижение EBITDA компании «Газпром нефть». Опыт предыдущих атак показывает, что восстановление работоспособности установок занимает максимум несколько месяцев.