Спрос есть, машин нет — эксперт «Автостата» об электромобилях

Ожидания, что топливный коллапс заставит россиян массово пересесть на электромобили, не оправдались. Напротив, рынок «электричек» показал отрицательную динамику.

«Дилеры и производители оказались не готовы к повышенному спросу. На фоне проблем с бензином люди действительно чаще спрашивали электрокары, но купить их было физически невозможно — машин просто нет», — отмечает эксперт «Автостата» Сергей Целиков.

Статистика подтверждает дефицит предложения. В июне на учет встало всего 748 новых электрокаров (-22% к прошлому году). За полгода реализовано 4606 машин (доля рынка — скромные 0,8%).

Лидер года Evolute I-Joy практически исчез из продажи: за июнь продано лишь 27 штук, хотя с начала года разошлось 1350 единиц. Рынок массовых моделей сейчас держится на таксомоторном UMO5 (139 шт. в июне), который почти полностью уходит корпоративным клиентам.

Единственный сегмент, показывающий рост — премиум-класс. Avatr за полгода нашел 405 покупателей (из них 96 в июне), а Geely — 379 штук (58 в июне).

Ранее эксперт заявлял, что дефицит бензина не привел к буму покупок электрокаров и подзаряжаемых гибридов. О повышении спроса мы поймём по факту через 2–3 месяца, но только в том случае, если проблемы с топливом станут затяжными, предположил Сергей Целиков.

Иркутские автодилеры с ним, однако, не согласились. Они сообщили о взрывном росте спроса на "электрички" и гибриды. И предположили, что китайские бренды из топ-5 начнут активнее завозить в Россию свои топовые модели с гибридной установкой.