Эксперт оценил потенциал перевода автопарков на газ в условиях топливного кризиса

Ажиотаж в автосервисах и рост цен на услуги — так российский авторынок отреагировал на бензиновый кризис. Марат Хусаинов, исполнительный директор Союза предприятий газомоторной отрасли (СПГО), подтверждает: спрос на установку ГБО взлетел.

«Последние три недели мы наблюдаем очень высокий ажиотаж в сервисах. Это связано с большими очередями на АЗС и подорожанием бензина», — заявил он в интервью ИС «Вести».

Парадокс ситуации в том, что вслед за спросом выросла и стоимость самой установки оборудования. При этом само голубое топливо остается выгодным: экономия по сравнению с бензином составляет около 50%.

Эксперт пояснил, что автовладельцам доступно три вида газа:

Сжиженный пропан-бутан (самый популярный);

Компримированный (сжатый) метан;

Сжиженный природный газ (СПГ).

На самих газовых заправках дефицита нет.

«В сегменте газомоторной техники всё намного проще. Газ в наличии везде есть, на заправках спокойно. Но вот в сервисах очереди действительно большие», — подчеркивает Хусаинов.