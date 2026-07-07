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Эксперт оценил потенциал перевода автопарков на газ в условиях топливного кризиса

Ажиотаж в автосервисах и рост цен на услуги — так российский авторынок отреагировал на бензиновый кризис. Марат Хусаинов, исполнительный директор Союза предприятий газомоторной отрасли (СПГО), подтверждает: спрос на установку ГБО взлетел.

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«Последние три недели мы наблюдаем очень высокий ажиотаж в сервисах. Это связано с большими очередями на АЗС и подорожанием бензина», — заявил он в интервью ИС «Вести».

Парадокс ситуации в том, что вслед за спросом выросла и стоимость самой установки оборудования. При этом само голубое топливо остается выгодным: экономия по сравнению с бензином составляет около 50%.

Эксперт пояснил, что автовладельцам доступно три вида газа:

  • Сжиженный пропан-бутан (самый популярный);
  • Компримированный (сжатый) метан;
  • Сжиженный природный газ (СПГ).
  • На самих газовых заправках дефицита нет.

«В сегменте газомоторной техники всё намного проще. Газ в наличии везде есть, на заправках спокойно. Но вот в сервисах очереди действительно большие», — подчеркивает Хусаинов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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