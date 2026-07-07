Новак оценил ситуацию на рынке топлива как напряженную из-за ремонтов НПЗ

Ситуация на внутреннем рынке топлива остается напряженной. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания в ситуационном центре правительства. По его словам, давление на рынок оказывает сочетание летнего пика спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, сообщает ТАСС.

«Текущая ситуация с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ остается напряженной», — сказал он.

Правительство рассматривает дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами.

«Мы рассмотрим баланс производства и потребления, исполнение ранее данных поручений и дополнительные меры по насыщению рынка», — добавил вице-премьер.

Особое внимание на совещании планируется уделить топливообеспечению Иркутской области, Забайкальского края и южных регионов, где сейчас идут активные сельскохозяйственные работы.