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Курсы валют ЦБ РФ на 8 июля: 76,1258 руб/доллар США и 86,8976 руб/евро

ЦБ РФ с 8 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 76,1258 руб.
  • 1 евро - 86,8976 руб.
  • 10 китайских юаней - 112,0680 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,8437 р. (2,36%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 2,3619 р. (2,65%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 2,4870 р. (2,17%).
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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