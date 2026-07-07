Курсы валют ЦБ РФ на 8 июля: 76,1258 руб/доллар США и 86,8976 руб/евро

ЦБ РФ с 8 июля установил следующие официальные курсы валют: 1 доллар США - 76,1258 руб.

1 евро - 86,8976 руб.

10 китайских юаней - 112,0680 руб. Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,8437 р. (2,36%) . Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 2,3619 р. (2,65%) . Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 2,4870 р. (2,17%) .

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