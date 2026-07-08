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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 июля: 10 134,9697 руб/1 г золота и 151,9200/1 г серебра

ЦБ РФ с 8 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 10 134,9697 руб.
  • 1 грамм серебра - 151,9200 руб.
  • 1 грамм платины - 3 958,3401 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 090,0901 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 303,6198 р. (2,91%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,1400 р. (2,65%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 175,0799 р. (4,24%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 110,8099 р. (3,46%).
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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