Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 июля: 10 134,9697 руб/1 г золота и 151,9200/1 г серебра

ЦБ РФ с 8 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 134,9697 руб.

1 грамм серебра - 151,9200 руб.

1 грамм платины - 3 958,3401 руб.

1 грамм палладия - 3 090,0901 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 303,6198 р. (2,91%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,1400 р. (2,65%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 175,0799 р. (4,24%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 110,8099 р. (3,46%) .

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