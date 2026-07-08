Аэрофлот устроит фотосессию для семей прямо на борту

В День семьи, любви и верности авиакомпания «Аэрофлот» приготовила сюрприз для путешественников. 8 июля 2026 года пассажиры смогут сделать моментальное фото на память о полёте.

Съёмка будет доступна на 23 рейсах, связывающих Россию с популярными курортами:

Владивосток — Москва;

Пхукет, Мале, Нячанг, Бангкок — Москва;

Анталья, Даламан, Бодрум;

Иркутск, Красноярск, Новосибирск — Москва (и обратно).

«Мы выбрали направления, которые чаще всего выбирают для путешествий всей семьей», — пояснили в пресс-службе перевозчика.

Пассажиры получат мгновенный снимок в специальной открытке, которую можно превратить в бумажную рамку-домик*.

Для справки: это не первая подобная акция. Ранее, 1 июня в День защиты детей, услуга была доступна на 15 дальнемагистральных рейсах. Тогда сервисом воспользовались более 4,2 тысячи человек, из которых почти 500 были детьми.