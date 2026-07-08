Момент истины: Индекс МосБиржи обновил дно, но новости о возобновлении работы Московского НПЗ вытащили рынок в плюс

Вторник на фондовом рынке выдался крайне волатильным. День начался с обновления годовых минимумов Индекса МосБиржи, однако к вечеру настроения сменились на позитивные — большая часть просадки была выкуплена. Индекс завершил основную сессию на отметке 2190,41 п. (-0,15%).

Второй день подряд сохраняется повышенный объем торгов (125,8 млрд руб. сегодня против 124,6 млрд руб. вчера). Это позитивный сигнал, который может сигнализировать о том, что капитуляция продавцов подходит к концу.

Триггером к вечернему отскоку стали новости о возобновлении работы Московского НПЗ «Газпром нефти». Нефтяной сектор в целом выглядел лучше рынка. Дополнительную поддержку оказали отскок цен на нефть Brent (+3%) и ослабление юаня после утреннего падения.

«Оттолкнулись от уровня 11,15 руб. В июне пара прибавила более +10%. Если сможет развить волну к 12 руб., это поддержит акции экспортеров», — отмечают аналитики.

Однако главным разочарованием дня стал Газпром. Акции газового гиганта проигнорировали как общий рост рынка, так и заявления Дональда Трампа о надежде на скорое урегулирование конфликта. Бумага находится на минимумах 2008 года, а продавцы по-прежнему активны.

«Без стабилизации тяжеловеса с весом более 9% увидеть полноценный разворот индекса вряд ли получится», — констатируют эксперты.

Из тройки "голубых фишек" уверенный плюс показал только ЛУКОЙЛ (+2,4%). Сбербанк закрылся в легком минусе (-0,07%), что объясняется фиксацией прибыли перед дивидендной отсечкой.

Гособлигации под давлением

На долговом рынке паника продолжается. Из-за сохраняющейся волатильности Минфин принял решение отменить завтрашние аукционы по размещению ОФЗ. Индекс RGBI продолжил спуск.

«С технической точки зрения рынок подошел к линии долгосрочного тренда (минимумы 2008 и 2022 гг.). Настал момент истины: либо отбой вверх, либо пробой вниз в зону 1682–1955 пунктов. Дневная свеча дает надежду на отскок благодаря перепроданности, но четких разворотных формаций пока не наблюдается», – резюмируют аналитики БКС Мир инвестиций.