Новак: Ситуация в российской экономике остаётся контролируемой

Вице-премьер Александр Новак по итогам совещания правительства заявил, что ситуация в российской экономике остаётся контролируемой. Анализ данных за первые пять месяцев 2026 года показал рост ВВП на 0,2%, а потребительская активность продолжает поддерживать экономический рост, передаёт РБК.

«Ситуация в экономике полностью контролируемая, поручено продолжать мониторинг ключевых макроэкономических показателей для своевременного реагирования на внутренние и внешние вызовы», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В совещании участвовали замглавы администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, представители профильных ведомств и эксперты. Были рассмотрены данные Росстата за январь–май 2026 года и оперативные показатели за июнь, включая ситуацию на потребительском рынке, рынке труда, в промышленности, кредитовании и исполнении федерального бюджета.

Минэкономразвития сообщило, что в мае ВВП вырос на 0,3% в годовом выражении, а за пять месяцев рост составил 0,2%. Экономический рост поддерживается потребительской активностью: совокупный оборот розничной торговли, платных услуг и общественного питания увеличился на 4,5% по сравнению с прошлым годом.

Новак также поручил Минфину подготовить доклад о ситуации на фондовом рынке в рамках федерального проекта «Развитие финансового рынка».