В Омской области ликвидируют последствия атаки украинских беспилотников

В Омской области продолжается ликвидация последствий атаки украинских беспилотников, которая произошла 6 июля, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко. По его словам, средства ПВО сбили большую часть атакующих дронов, а профильные службы оперативно устраняют повреждения.

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Украинские БПЛА впервые достигли Омской области именно в этот день, и целью атаки стал Омский нефтеперерабатывающий завод. В результате происшествия жертв и пострадавших нет. Глава региона призвал жителей не приближаться к обломкам сбитых дронов и не публиковать материалы с мест падения.



Омский НПЗ — один из крупнейших в России, расположен в северной промышленной зоне Омска, примерно в 2500 км от границы с Украиной. Завод имеет мощность переработки 22 млн тонн нефти в год, что составляет около 8% от общероссийской переработки.

Аналитики БКС Мир инвестиций оценивают ситуацию как вызов для топливной безопасности страны. Эксперты прогнозируют временное снижение EBITDA компании «Газпром нефть», но отмечают, что восстановление работы установок после подобных атак обычно занимает несколько месяцев.

Отметим, что топливо с Омского НПЗ ранее поставлялось на независимые АЗС Иркутска.