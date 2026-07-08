«Прощайте, раздолжнители»: Госдума утвердила конец эпохи легких банкротств для юрлиц

Госдума совершила революцию в сфере несостоятельности. На пленарном заседании 7 июля депутаты приняли во втором чтении масштабные поправки к закону о банкротстве. Примечательно, что документ объемом 260 страниц был одобрен единогласно всего за несколько минут — ни у одного парламентария не возникло вопросов, сообщает газета "Ведомости".

Ключевая идея реформы — переход от ликвидации компаний к их спасению. Законопроект вводит процедуру досудебной санации и реструктуризации долга как альтернативу конкурсному производству.

«Современная система должна быть ориентирована на сохранение жизнеспособных предприятий. А если это невозможно — на быстрый возврат активов в оборот», — отметил первый замглавы Минэкономразвития Максим Колесников.

Закон также ужесточает ответственность самих управляющих. Для работы с крупными предприятиями СРО должны будут иметь компенсационные фонды до 400 млн руб., а вознаграждение управляющего ограничено суммой 90 тыс. руб. в месяц на срок до девяти месяцев.

«Поправки значительно увеличивают имущественную ответственность арбитражных управляющих, создавая экономический дисбаланс», — комментирует президент Союза арбитражных управляющих Валерия Азбиль.

Эксперты отмечают риски усложнения процесса. Управляющий партнер Briefcase Law Office Евгений Крюков предупреждает об избыточности процедур: наблюдение сохраняется параллельно с реструктуризацией, что создает риск «дополнительного процессуального фронта» и затягивания дел. Кредиторы по-прежнему предпочитают быструю ликвидацию долгому восстановлению бизнеса.

Реформа вступит в силу поэтапно: общий срок — год с момента опубликования, но отдельные нормы начнут действовать только в 2028 или даже в 2030 году.

Мнение эксперта: Банкротство — это не конец

Сейчас, после пандемии COVID-19, на фоне санкций и высокого уровня неопределенности, связанной с политической обстановкой в мире, тема грамотного подхода к банкротству предприятий обретает особую значимость, отмечает к.э.н. Радмила Радзивил, управляющий партнер юридической компании «Правый берег».

«Эксперт не разделяет точку зрения, что банкротство — это смерть бизнеса. При правильном использовании инструментов законодательства возможно в рамках правового поля грамотно сохранить активы, решить вопросы с фискальными органами и проблему субсидиарной ответственности, даже сохранить рабочие места».