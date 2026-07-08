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«Отсрочка до 2030 года»: ЦБ разрешил российскому бизнесу не платить по кредитам еще три года

Банк России принял решение продлить рекомендации по реструктуризации кредитов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, столкнувшихся с временными финансовыми трудностями. Соответствующее письмо было направлено кредитным организациям 6 июня, а срок действия рекомендаций теперь установлен до 30 сентября 2029 года, сообщает газета "Ведомости".

Регулятор призывает банки удовлетворять заявления о пересмотре условий долга в течение всего третьего квартала 2026 года. Чтобы стимулировать кредитные организации идти навстречу заемщикам, ЦБ временно смягчил требования к формированию резервов по таким ссудам. Однако эта мера поддержки адресная: она распространяется только на компании с умеренной долговой нагрузкой, которые исправно платили по счетам последние полгода и предоставили реалистичный бизнес-план развития сроком на три года.

В обмен на поблажки регулятор требует жесткого контроля:

  • Банки обязаны регулярно мониторить выполнение заемщиками плановых финансовых показателей.
  • При отклонении от бизнес-плана кредиторы должны будут дополнительно формировать резервы.
  • Информацию о каждом таком кейсе рекомендовано направлять в Банк России вместе с отчетностью о качестве активов.

Стоит отметить, что это уже не первая мера поддержки: предыдущий этап рекомендаций действовал с конца декабря 2025 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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