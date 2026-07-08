Вице-премьер Новак назвал ситуацию с топливом в РФ напряжённой: главное к утру

К текущему утру стало известно, что Госдума расширит случаи оплаты криптовалютой в России, Продажи белорусского бензина на бирже упали в десятки раз после введения ценовых ограничений, В Иркутске устраняют последствия сильного дождя. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Криптовалютные операции

Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект о регулировании криптовалют, в котором предлагается расширить перечень разрешённых операций. В частности, допускается оплата криптовалютой ценных бумаг вне публичной оферты, обмен одной криптовалюты на другую и оплата комиссий за переводы в блокчейн-системах, сообщил «Интерфаксу» источник.

Ситуация с топливом остается напряженной

Ситуация на внутреннем рынке топлива с учётом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ остаётся напряжённой, передает ТАСС заявление вице-премьера Александра Новака.

Планируется уделить особое внимание топливообеспечению Иркутской области, Забайкальского края и южных регионов, где идут активные сельскохозяйственные работы.

Продажи белорусского бензина упали

Объём реализации белорусского бензина на Петербургской бирже с 3 июля резко сократился: если 1–2 июля ежедневно продавалось более 7 тыс. тонн, то 6 июля объёмы составили всего 420 тонн, следует из данных Национального биржевого ценового агентства. Всего за июнь продажи выросли в 3,6 раза год к году, до 90,9 тыс. тонн, а доля белорусского топлива на бирже достигла почти 15%. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Новые правила для сайтов

Владельцы сайтов и приложений, работающих с российскими пользователями, будут обязаны проводить их авторизацию исключительно с использованием отечественных инструментов, таких как номер телефона РФ, портал «Госуслуги», биометрия или иная система, принадлежащая российскому гражданину или юрлицу. Мера распространяется на владельцев ресурсов, а не на самих пользователей. Об этом пишет ТАСС.

Дождь в Иркутске

В Иркутске в результате сильных осадков зафиксированы подтопления автомобильных дорог, тротуаров, дворов многоквартирных домов и частных участков. По данным Гидрометцентра, на текущий момент выпало около 33 мм осадков, что составляет 31% от месячной нормы и соответствует критерию сильного дождя.

Стобалльники

В Иркутской области подвели итоги резервных дней сдачи Единого государственного экзамена. Число выпускников, набравших максимальные 100 баллов, увеличилось на 10 человек.

Среди новых рекордсменов — пять нынешних выпускников из Иркутска, Ангарска и Эхирит-Булагатского района (четверо из них отличились по литературе, один — по информатике). Еще пятеро — выпускники прошлых лет, покорившие русский язык, профильную математику, физику и информатику.