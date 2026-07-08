Логистический стресс-тест. Цены на бензин и наличие в Иркутске на сегодня, 8 июля

В Омской области продолжаются работы по ликвидации последствий атаки украинских беспилотников. Целью удара стал Омский нефтеперерабатывающий завод, топливо с которого, в частности, поставлялось независимым АЗС Иркутска. По мнению экспертов, данный инцидент потребует очередной логистической перестройки поставок топлива.

Вице-премьер Александр Новак признал, что ситуация на внутреннем рынке топлива с учётом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ остаётся напряжённой.

Губернатор Иркутской области сообщил, что ситуация в регионе стабилизируется, хотя расслабляться рано. Вчера начала работу АЗС «Роснефть» в Хомутово, а с сегодняшнего дня откроются еще три точки сети ОМНИ. Специалисты ФАС мониторят стоимость топлива, чтобы не допустить необоснованного роста цен. Сами власти продолжают искать возможности для бесперебойного обеспечения горючим.

Эксперты фиксируют структурный сдвиг на авторынке: на фоне бензинового кризиса фиксируется ажиотажный спрос на установку ГБО. Причина проста — наличие газа на заправках при дефиците жидкого топлива.

СИА публикует актуальную карту цен и наличия топлива в Иркутске на 8 июля.

На заправках «КрайсНефть»

АИ-92 — 77 рублей 80 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-95 — 81 рубль 40 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-98 — 121 рубль (цены не изменились за сутки)

Дт — 99 рублей 90 копеек (цены не изменились за сутки)



Сеть приняла решение о приостановке продажи бензина АИ‑92 и АИ‑95 физическим лицам на станции по адресу Трактовая, 16. С 5 июля открывается новая станция для продажи бензина физическим лицам по адресу улица Ширямова, 22А. Ближайшими АЗС с продажей АИ‑92 и АИ‑95 от закрытой станции остаются заправка в поселке Мамоны и АЗС №31 на улице Челябинской в Иркутске. На АЗС продается бензин АИ-92 и АИ-95 физическим лицам в объеме 30 литров на один автомобиль.

На заправках БРК

АИ-92 — 76 рублей 20 копеек (+2 рубля 70 копеек за сутки)

АИ-95 — 80 рублей 30 копеек (+3 рубля за сутки)

АИ-100 — 119 рублей 50 копеек (+4 рубля 50 копеек за сутки)

Дт — 94 рубля (+3 рубля 50 копеек за сутки)

Компания возобновила продажу топлива для физических лиц по всей Иркутской области. При этом некоторые АЗС работают только для юридических лиц.

На заправках ОМНИ

АИ-92 — 77 рублей 90 копеек (+2 рубля 2 копейки за сутки)

АИ-95 — 79 рублей 80 копеек (+1 рубль 7 копеек за сутки)

АИ-100 — 116 рублей (+5 рублей за сутки)

Дт — 93 рубля 50 копеек (+3 рубля 50 копеек за сутки)

Актуальной информации о наличии топлива корреспонденту СИА получить не удалось, но губернатор Игорь Кобзев ранее заявил, что планируется «запустить еще три точки сети ОМНИ». Ситуация с топливом в Иркутской области начинает стабилизироваться, однако расслабляться рано, говорит глава региона.

На заправках «Роснефть»

АИ-92 — 65 рубля 20 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-95 — 68 рублей 80 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-100 — 95 рубля 5 копеек (цены не изменились за сутки)

Дт — 85,20 рублей (цены не изменились за сутки)

На АЗС сети есть бензин и дизель для физлиц. В связи с повышенным спросом запасы могут быстро заканчиваться. Уточнять наличие конкретного вида топлива нужно самостоятельно при въезде на станцию. Визиты рекомендуют планировать с небольшим запасом времени.

На заправках «Газпромнефть»

АИ-92 — 74 рубля 28 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-95 — 78 рублей 13 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-98 — 119 рублей 5 копеек рублей (цены не изменились за сутки)

Дт — 99 рублей 61 копейка рубль (+1 рубль за сутки)



Бензин для физлиц на АЗС по-прежнему отсутствует. Приобрести можно только дизель до 80 литров в день.

Напомним, 3 июля губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал изменения в указ о режиме повышенной готовности. Теперь жители отдалённых территорий смогут заливать бензин в канистры при наличии подтверждающих документов от местных властей. Это же правило распространяется на предприятия пищевой промышленности, аварийные службы и сельхозорганизации, которым необходимо поддерживать работу техники вдали от городов. С 28 июня в Иркутской области из-за проблем с топливом введён режим повышенной готовности, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации.