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«Серый» турбизнес под прицелом: На Ольхоне выявили нелегальных перевозчиков

На острове Ольхон прошла масштабная проверка туристического транспорта. Сотрудники полиции совместно с инспекторами ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» провели рейд, направленный на выявление нелегальных перевозчиков.

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«В результате проверки выявлены три факта незаконного въезда автомобилей с туристами на территорию Прибайкальского национального парка без разрешения. В отношении водителей составлены административные протоколы по статье 8.39 КоАП РФ», — сообщили в МВД Иркутской области.

Правоохранители напоминают, что осуществление перевозок туристов на территории нацпарка должно строго соответствовать законодательству.

Параллельно власти наводят порядок в сфере размещения гостей. Напомним, в конце июня прошел межведомственный рейд с участием ФНС, Росреестра и администрации района. Инспекторы проверили владельцев гостевых домов, акцентировав внимание на необходимости легализации объектов. Также под проверку попали экскурсоводы и гиды-переводчики в Хужире.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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