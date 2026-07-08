Жители Сибири назвали адаптацию важной частью выхода на новую работу

Большинство жителей Сибирского федерального округа считают программу адаптации важной частью начала работы на новом месте: 72% опрошенных уверены, что онбординг помогает быстрее разобраться в рабочих задачах. Однако только 27% респондентов знают, что в их компании такая программа существует, тогда как 52% никогда о ней не слышали или затруднились ответить.

Среди других преимуществ программы адаптации жители СФО называют возможность быстрее почувствовать себя комфортно на новом месте (52%), быстрее разобраться в структуре компании (37%), понять, хотят ли они работать в компании дальше (27%), и влиться в коллектив (26%). Исследование также показало, что в первые месяцы работы сотрудникам чаще всего не хватает информации о своих обязанностях и задачах (36%), внимания и обратной связи от руководителя (22%) и поддержки (22%).

Оценка первых месяцев работы оказалась неоднозначной: самую распространённую оценку 5 баллов из 10 поставили 21% опрошенных, максимально положительные эмоции (10 баллов) испытали 13%, а почти каждый четвёртый (23%) оценил свой опыт на 1–4 балла. Среди цифровых HR-инструментов соискатели чаще всего хотели бы видеть электронный кадровый документооборот (31%), личный кабинет сотрудника (28%) и онлайн-оформление на работу (23%).