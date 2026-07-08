В Усть-Куте разработан интерактивный путеводитель по городу при грантовой поддержке ИНК

В Усть-Куте разработан интерактивный путеводитель по городу в рамках грантового конкурса Иркутской нефтяной компании (ИНК).

Презентация нового интерактивного путеводителя по городу и району состоялась в рамках межмуниципального туристического фестиваля «ТУР.УКа» в Усть-Куте. Автор инициативы, местная жительница Оксана Некрасова, стала победителем грантового конкурса компании «Молодежь PRO Север».

Издание, доступное в печатном и электронном форматах, призвано повысить туристическую привлекательность территории, а также помочь гостям и жителям комфортно выстраивать маршруты. В путеводителе собрана информация об истории создания Усть-Кутского острога, происхождении названия города, а также о реке Лене и ее экосистеме. Справочник содержит описания парковых зон, исторического музея, скалы Мир, Усть-Кутского санатория, известного своими лечебными грязями и минеральными водами. Дополнительно в путеводителе структурирована информация о местах для активного отдыха, гостиницах и предприятиях общественного питания.

Отдельное внимание в издании уделено производственным объектам ИНК, которые являются ключевыми точками развития промышленного туризма в регионе. Компания реализует экскурсионные проекты с 2021 года. За этот период производственные площадки в Усть-Куте посетили порядка 2300 человек. В частности, в 2025 году была проведена 21 экскурсия для 300 участников.

Флагманским объектом программы выступает Иркутский завод полимеров. Экскурсионный маршрут адаптирован для широкой аудитории: представителей бизнес-сообщества, отраслевых экспертов, журналистов, местных жителей, а также школьников и студентов в рамках профориентационных программ.

Корпоративная экскурсионная программа «Эра Полимера» включена в официальный путеводитель Минпромторга России по промышленному туризму и была представлена в профильной номинации национальной премии Russian Traveler Awards 2025. Кроме того, проект признан лучшей практикой продвижения HR-бренда на форуме «Открытая промышленность».