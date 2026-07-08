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На улице Восточный промузел и в 12-м Советском переулке в Иркутске обновят проезжую часть и тротуары

В Иркутске приступили к работам на двух новых объектах в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На улице Восточный промузел подрядчик уже перенёс опоры освещения, провёл обрезку деревьев и убрал аварийные насаждения, здесь планируется уложить асфальт в два слоя, обустроить тротуар и парковочные места.

За счёт городского бюджета комплексно ремонтируется 12-й Советский переулок на участке от Розы Люксембург до улицы Ярославского. Эта дорога является одним из подъездов к новой самой большой школе в регионе № 58, а также к строящемуся жилому комплексу. Сейчас на объекте ведётся разработка грунта под установку бордюров и формирование тротуаров.

Всего в этом сезоне по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» с учётом областного и федерального софинансирования ремонтируется 10 участков в разных районах города.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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