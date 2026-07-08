В Иркутске строят школу на 1225 мест и два детских сада

В Иркутске состоялся пресс-тур по социальным объектам, в ходе которого участники посетили строящуюся школу в микрорайоне Союз, детский сад № 20 «Росинка» и будущий детский сад в городке ИВАТУ. Школа общей площадью 32,3 тыс. кв. метров рассчитана на 1225 мест, в ней предусмотрены бассейн и большой актовый зал, готовность монолитных работ составляет 90%.

«Технически все возможности ввести школу в срок, установленный муниципальным контрактом, есть. Подрядчик опытный и надежный. Но сейчас наступает стадия, когда необходимо закупать дорогостоящие материалы: фасады, оборудование. Нам нужны финансовые средства. В этом году требуется миллиард рублей, пока у нас есть 400 миллионов собственных средств. Если дофинансирование не поступит, сроки могут сдвинуться на 2028 год», – отметил Евгений Харитонов.

Детский сад № 20 «Росинка» на 150 мест построен с опережением срока, это первый трёхэтажный детский сад в Иркутске.

Заместитель председателя Союза отцов Иркутска Сергей Зверев отметил активное взаимодействие общественников с администрацией при приёмке объектов. Первый заместитель мэра Светлана Колотовкина сообщила, что Генеральным планом Иркутска до 2043 года предусмотрено строительство 102 дошкольных образовательных организаций, 68 школ, 28 учреждений дополнительного образования, 11 объектов культуры и 72 спортивных сооружений.