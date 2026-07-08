ИНК пробурила горизонтальную скважину длиной 4100 метров и установила рекорд России

ООО «ИНК-Сервис» успешно завершила бурение скважины с длиной горизонтального участка 4100 метров на Большетирском участке недр. Это является новым рекордом России для наземного бурения.

Реализация проекта заняла 90 суток. Скважина классифицируется как объект со сверхбольшим отходом от вертикали с коэффициентом отношения длины ствола к вертикали 4,3. Согласно международной классификации сложности бурения, объекту присвоена оценка 7,1 балла, что соответствует уровню самых высокотехнологичных проектов мирового класса.

Длина участка скважины – 4100 метров – сопоставима с общей протяженностью улицы Советской и значительно длиннее улицы Карла Маркса в Иркутске.

– Предыдущий рекорд по протяженности горизонтальной секции в 3680 метров, пробуренной без использования РУС (роторно-управляемых систем) и РВО (растворов на углеводородной основе) на объектах группы компаний ИНК, продержался менее полугода, и новый рекорд в 4100 метров является закономерным результатом многолетней последовательной и эффективной работы компании в Восточной Сибири. Ключевую роль в успехе играет «ИНК-Сервис», которая на протяжении 20 лет является одним из лидеров в регионе, пробурив за свою историю почти 6,5 млн метров и построив более 1500 скважин. Синергия буровой компании с собственным производством буровой смазывающей добавки и инженерными решениями ИНК сделала возможным выполнение переход на качественно иной уровень бурового инжиниринга, актуальный для сложных месторождений группы компаний, – отметил директор по бурению Иркутской нефтяной компании Константин Петрухин.

Достижение рекорда соответствует и стратегическим бизнес-целям ИНК. Компания самостоятельно сформировала сырьевую базу, открыв множество месторождений. Освоение технологий сверхдлинного горизонтального бурения позволяет повысить продуктивность скважин, коэффициент извлечения запасов и оптимизировать капитальные затраты за счет сокращения числа кустовых площадок. А собственное производство смазывающей буровой добавки позволяет не только уменьшать коэффициент трения, один из критичных показателей при бурении длинных горизонтальных стволов, но и исключить использование растворов на углеводородной основе.

В настоящее время перед буровым подразделением компании стоит задача по сокращению цикла бурения скважин с горизонтом свыше 3000 метров вдвое. Это позволит повысить экономическую эффективность разработки месторождений.